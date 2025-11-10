Miami/Convocado por Patria de Martí y la Alianza Democrática, el simposio Varela y su ética democrática rinde homenaje a Félix Varela y Morales (1788-1853), sacerdote, filósofo, pedagogo y político cubano considerado el precursor del pensamiento independentista y democrático de Cuba. Reconocido como “el primero que nos enseñó a pensar”, Varela fue una figura esencial en la formación cívica de los cubanos y en la introducción de las ideas ilustradas y liberales en el siglo XIX.

Ordenado sacerdote en 1811, estudió en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana y, posteriormente, como profesor en esa misma institución promovió la enseñanza de la ciencia, la razón y la ética como bases de la educación nacional. Fue elegido diputado a las Cortes españolas y defendió la autonomía de Cuba, la abolición de la esclavitud y la libertad de pensamiento. Se exilió en Estados Unidos, donde continuó su labor pastoral y educativa en Nueva York, fundando escuelas, ayudando a inmigrantes y difundiendo su ideario a través de la prensa católica.

El encuentro contará con la moderación de Julio M. Shiling, politólogo y director de Patria de Martí, y la participación de Santiago Cárdenas (médico y escritor), Frank Rodríguez (economista y editor) y Alberto Müller (escritor y periodista). Los ponentes analizarán la vigencia de la ética de Varela y su impacto en la formación de la nación cubana y en los valores democráticos contemporáneos.

El evento se transmitirá en vivo por las plataformas digitales de Patria de Martí (YouTube, Facebook y X) y ofrecerá un espacio final de preguntas y respuestas.

La entrada es libre y habrá parqueo gratuito.