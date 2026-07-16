Patria de Martí - The CubanAmerican Voice, junto a Alianza Democrática, invitan al simposio “Venezuela y la democracia”, un encuentro que reunirá a destacados analistas y figuras políticas para debatir sobre la compleja realidad venezolana y los desafíos para su transición democrática. Moderado por el politólogo Julio M. Shiling, director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, el panel estará integrado por la politóloga y docente Katiuska Huggins, el economista y editor Frank Rodríguez, y Henrique Salas Römer, exgobernador de Carabobo y excandidato presidencial.

El evento, de carácter gratuito y abierto al público con parqueo libre, se celebrará en la Biblioteca Regional de Westchester y contará además con una sesión abierta para preguntas, respuestas y comentarios de los asistentes. Aquellos que no puedan acudir presencialmente podrán seguir la transmisión en vivo desde la web oficial de la organización (patriademarti.com) y sus canales en YouTube (TV Libertad), Facebook y Twitter.