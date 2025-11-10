El encuentro abordará la estrecha relación entre el sistema de fortificaciones de La Habana y la evolución urbana de la capital.

Lugar: Casa de las Tejas Verdes, Calle 2 No. 318 e/ 3ra y 5ta, Miramar, Playa, La Habana Fecha de inicio: 13-11-2025, 10:00 a.m Fecha de fin: 13-11-2025, 11:30 a. m.

La Habana/En el marco de las celebraciones por el 506 aniversario de la fundación de La Habana, la Casa de las Tejas Verdes acogerá la conferencia Los sistemas defensivos de La Habana, vinculados al desarrollo de la ciudad, a cargo de Juan de las Cuevas Loret de Mola, investigador y especialista en patrimonio arquitectónico.

El encuentro abordará la estrecha relación entre el sistema de fortificaciones de La Habana y la evolución urbana de la capital, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1982. Se expondrán detalles sobre los orígenes, funciones y transformaciones de las estructuras defensivas —desde el Castillo del Morro hasta la Cabaña y la muralla colonial— como parte esencial del crecimiento y la identidad de la ciudad.

El evento forma parte del programa conmemorativo del aniversario habanero organizado por el Centro Promotor para la Arquitectura Moderna y Contemporánea, el Urbanismo y el Diseño Interior, y se propone como un espacio de reflexión sobre la historia constructiva y cultural de la capital cubana.