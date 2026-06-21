‘Soñando otra Ítaca’, de Sandra Ramos

La muestra reúne pinturas, dibujos, grabados, instalaciones y animaciones que permiten seguir la evolución de una de las voces más reconocidas del arte contemporáneo cubano.

Las Palmas de Gran Canaria/La artista cubana Sandra Ramos presenta en el Centro Atlántico de Arte Moderno la exposición Soñando otra Ítaca, una amplia retrospectiva que recorre más de tres décadas de trayectoria creativa a través de más de 60 obras y un total de 199 piezas.

La muestra, comisariada por Wendy Navarro, reúne pinturas, dibujos, grabados, instalaciones, libros de artista, animaciones y materiales documentales que permiten seguir la evolución de una de las voces más reconocidas del arte contemporáneo cubano. Su obra, marcada por una profunda reflexión sobre la identidad, la memoria, el desarraigo, la migración y la experiencia del exilio, dialoga con referentes literarios y mitológicos como la Ítaca de Homero, entendida como símbolo del viaje, la búsqueda y el regreso imposible.

Nacida en La Habana en 1969, Sandra Ramos se graduó de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y del Instituto Superior de Arte. Desde la década de 1990, su producción ha alcanzado reconocimiento internacional por la manera en que combina elementos autobiográficos con una mirada crítica sobre la realidad cubana. Sus obras forman parte de colecciones de instituciones como el Museum of Modern Art, el Museum of Fine Arts y el Ludwig Forum for International Art.

Soñando otra Ítaca constituye una oportunidad excepcional para acercarse al universo visual de una creadora que ha convertido el viaje, la nostalgia y la imaginación en algunos de los ejes centrales de su trabajo.