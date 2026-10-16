La soprano Cristina Rodríguez y la pianista Susana Santos presentan ‘Perfume de mujer’ en La Habana

El encuentro reunirá dos formas de expresión vinculadas a la tradición de la música de concierto, de la mano de Cristina Rodríguez y Susana Santos.

Lugar: Sala Gonzalo Roig del Teatro Lírico Nacional de Cuba, Zulueta 253, entre Ánimas y Neptuno, La Habana Vieja Fecha de inicio: 17-10-2026, 4:00 pm. Fecha de fin: 17-10-2026, 6:00 pm.

La Habana/La soprano cubana Cristina Rodríguez y la pianista Susana Santos protagonizarán el concierto Perfume de mujer, una propuesta musical que contará también con la participación de artistas invitados y tendrá como escenario la Sala Gonzalo Roig del Teatro Lírico Nacional de Cuba.

El encuentro reunirá dos formas de expresión estrechamente vinculadas a la tradición de la música de concierto: el canto lírico y el piano. La combinación permitirá apreciar tanto las posibilidades expresivas de la voz de soprano como el papel del acompañamiento pianístico, que en el repertorio vocal puede adquirir un protagonismo propio.

El concierto ofrece una oportunidad para acercarse al repertorio vocal en un formato de cámara, caracterizado por la cercanía entre intérpretes y espectadores, y por la importancia de los matices musicales.