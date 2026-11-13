'#SOSCUBA', el documental sobre el arte y la represión en Cuba, se proyecta en Nueva York

El documental aborda las consecuencias personales de desafiar el monopolio estatal sobre la cultura y las dificultades de ejercer la libertad de expresión en Cuba.

Nueva York/El documental #SOSCUBA, dirigido por el cineasta cubano-estadounidense Hugo Pérez, tendrá una segunda proyección en el festival DOC NYC, uno de los principales encuentros dedicados al cine documental en Estados Unidos. La presentación estará seguida de un conversatorio con el director y el artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los protagonistas de la película.

El largometraje, de 94 minutos, reconstruye la experiencia de un grupo de artistas cubanos que decidió organizar una bienal independiente al margen de las instituciones culturales del Estado. Aquella iniciativa, concebida como un espacio de libertad creativa, terminó enfrentándose a la censura, la vigilancia y la represión de las autoridades.

A través de testimonios, imágenes de archivo y una contextualización de los acontecimientos políticos y culturales de la Isla, #SOSCUBA examina cómo la creación artística se convirtió en una forma de resistencia cívica. El documental aborda las consecuencias personales de desafiar el monopolio estatal sobre la cultura y las dificultades de ejercer la libertad de expresión en Cuba.

La película remite a la experiencia de la Bienal 00, organizada en 2018 como alternativa a la Bienal de La Habana, y al surgimiento de una generación de creadores que reivindicó su autonomía frente al poder. En ese contexto destaca la figura de Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro y uno de los rostros más conocidos de la protesta artística y ciudadana cubana.

La obra participa en la sección competitiva estadounidense de DOC NYC y está producida por A. J. Leon, Melissa Leon, Jessie White y Ramfis Myrthil. La fotografía corre a cargo de Anyelo Troya, William Charles Moss y Alejandro Mejía, mientras que Hugo Pérez firma también el montaje.

Tras su estreno mundial, el documental tendrá esta nueva función presencial y podrá verse igualmente dentro de la programación virtual del festival, disponible del 14 al 29 de noviembre. La película se presenta en español e inglés.