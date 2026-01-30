‘El súper’ se presenta en Nueva York

Estrenada en 1978, ‘El súper’ es una de las obras que mejor retrata la experiencia del exilio cubano en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970.

Nueva York/El Film Forum de Nueva York acoge la proyección de El súper, clásico del cine cubano del exilio dirigido por León Ichaso y Orlando Jiménez Leal, basada en la obra teatral homónima del dramaturgo Iván Acosta. La película se exhibirá el martes 10 de febrero a las 12:20 p.m. y el miércoles 11 de febrero a las 5:50 p.m., como parte de un programa dedicado a miradas esenciales sobre la diáspora cubana.

Estrenada en 1978, El súper es una de las obras que mejor retrata la experiencia del exilio cubano en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970. Ambientada en un edificio de apartamentos de Nueva York, la historia sigue a Roberto, un exiliado que trabaja como superintendente, atrapado entre la precariedad económica, la nostalgia por la isla perdida y las tensiones culturales del país de acogida. Con humor agrio y una sensibilidad profundamente humana, el filme captura el desarraigo, la frustración y la resistencia cotidiana de una comunidad en tránsito.

León Ichaso, figura clave del cine cubanoamericano, desarrolló una filmografía marcada por la exploración de la identidad, el exilio y la memoria, tanto en el cine independiente como en la televisión estadounidense. Orlando Jiménez Leal, por su parte, ha sido un cineasta fundamental del documental cubano, autor de obras decisivas para entender los quiebres culturales y políticos de la Cuba contemporánea. La confluencia de ambas miradas dota a El súper de un tono híbrido entre la sátira, el realismo social y el testimonio histórico.

La cita en el Film Forum se presenta como una oportunidad para revisitar, o descubrir, una película imprescindible, cuyo retrato del exilio sigue resonando en la experiencia migratoria contemporánea y en la memoria cultural cubana fuera de la Isla.