Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas, calle 17, 502, entre D y E, El Vedado, La Habana. Fecha de inicio: 29-01-2026, 10:00 a.m. Fecha de fin: 25-04-2026, 4:00 p.m.

La Habana/Susurros de arcilla: porcelanas chinas en el alma cubana es una exposición inaugurada el 29 de enero de 2026 en el Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana, como parte de las celebraciones del Año Nuevo Lunar (también conocido como la Fiesta de la Primavera), declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ￼

La muestra, que estará abierta al público hasta el 25 de abril y se puede visitar de martes a sábado entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., presenta una cuidada selección de cerca de 50 piezas de porcelana china que ilustran la evolución histórica de esta expresión artística a lo largo de más de mil años. ￼

La colección despliega objetos representativos de importantes períodos dinásticos, incluyendo piezas de las dinastías Tang (618-907), Song (960-1279), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911), lo que permite al visitante apreciar la transformación técnica y estética de la cerámica a través de los siglos. ￼

Además de las antiguas piezas chinas, la exposición incorpora un segmento de porcelana que pone de manifiesto el vínculo histórico entre Cuba y China: vajillas encargadas en el siglo XIX por la élite habanera, conocidas como porcelanas heráldicas, procedentes de encargos realizados por familias como las de Luisa Calvo, el marqués de Almendares y el conde Ibáñez. ￼

La curaduría de la muestra está a cargo de Yosvani Fornaris Garcell, director del museo y especialista en arte asiático, quien posee una larga trayectoria dedicada al estudio de la cerámica china y es responsable de gran parte de la colección del museo.