Taller de Artes Visuales para Niños

La organización West New York Arts invita a niñas y niños de entre 6 y 12 años a participar en un taller bilingüe (español e inglés) de artes visuales impartido por la artista cubana Osy Milián. La actividad, de carácter gratuito y con plazas limitadas, propone un acercamiento creativo al dibujo, la pintura y la construcción de formas mediante el uso de acuarelas, cartón y rotuladores de distintos formatos.

Durante la sesión, los participantes explorarán las posibilidades expresivas de la abstracción a través de composiciones elaboradas con cartón y otros materiales, en un ejercicio orientado a estimular la imaginación, la creatividad y la libre asociación de ideas. El taller forma parte del programa educativo de West New York Arts, iniciativa dedicada a promover el acceso de la comunidad a las artes y a fomentar el intercambio cultural en el área metropolitana de Nueva York.

Osy Milián es una artista visual cubana radicada en West New York. Su práctica abarca la pintura, el dibujo, la escultura y la creación de objetos artísticos. En su obra investiga temas relacionados con la identidad, la memoria y la experiencia personal, combinando lenguajes figurativos y contemporáneos. La creadora ha participado en diversas exposiciones colectivas e iniciativas culturales dirigidas a acercar el arte a públicos de diferentes edades.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa debido al número reducido de plazas disponibles.