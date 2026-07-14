Talleres Formativos 2026 para jóvenes cineastas

La Habana/Las productoras independientes Lukifer y GatoRosafilms, junto a cineastas y especialistas invitados, convocan a los Talleres Formativos 2026, una iniciativa concebida como parte del Primer Laboratorio de Cine Joven. El programa cuenta con el apoyo de la Embajada de Suiza en Cuba y Raíz Colectiva, y está dirigido a realizadores emergentes interesados en fortalecer sus proyectos audiovisuales.

A lo largo de cinco semanas se impartirán cuatro talleres especializados que recorrerán distintas etapas de la creación cinematográfica. El programa comenzará con Construcción de un lenguaje visual (27 de julio al 1 de agosto), impartido por Adriana Rigal y Arcel Ernesto González Álvarez; continuará con La producción cinematográfica desde la idea hasta la distribución (3 al 8 de agosto), a cargo de Rosa María Rodríguez Pupo (GatoRosafilms); seguirá con VFX for the Entire Crew (10 al 15 de agosto), impartido por Ariel Carballo Figueroa, supervisor de efectos visuales en Femachestudio; y concluirá con El cine como poética. Del cineasta existencial al cineasta reflexivo (17 al 28 de agosto), dirigido por Kiki Álvarez (Lukifer).

Los talleres buscan ofrecer herramientas prácticas y teóricas para el desarrollo de proyectos audiovisuales, desde la construcción del lenguaje visual y la producción hasta los efectos visuales y la creación de una voz autoral. Además, servirán como preparación para quienes deseen presentar sus propuestas a Haciendo Cine de Casa en Casa, encuentro previsto para octubre de 2026.

Los cupos son limitados. Los interesados pueden solicitar información e inscribirse llamando al (+53) 54328964 o escribiendo al correo electrónico haciendocinedecasencasa@gmail.com.