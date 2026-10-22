Tania Pantoja abre con un concierto especial el Festival Internacional Cubano en Francia

La intérprete habanera es reconocida por su potente voz y su trayectoria en la música popular bailable.

Sorgues (Francia)/La cantante cubana Tania Pantoja ofrecerá un concierto especial titulado Best Of como antesala del Festival Internacional Cubano (FIC) 2026, que reunirá en Francia a músicos, bailarines y aficionados a los ritmos de la Isla.

La intérprete habanera, reconocida por su potente voz y su trayectoria en la música popular bailable, protagonizará una noche dedicada a algunos de los temas más representativos de su repertorio. El espectáculo forma parte de las actividades previas al festival, que se celebrará del 23 al 26 de octubre en la ciudad francesa de Orange.

Nacida en La Habana en 1969, Pantoja inició su carrera profesional en la década de 1990 y alcanzó gran popularidad por su paso por agrupaciones como Bamboleo, Azúcar Negra y Lady Salsa. Su estilo, caracterizado por la fuerza vocal, la improvisación y la conexión con el público, la convirtió en una de las voces femeninas más reconocibles de la timba cubana.

La velada comenzará con la apertura de puertas a las 9:30 pm, mientras que el concierto está previsto para las 10:30 pm. A partir de las 12:30 am, la celebración continuará con una fiesta bailable animada por DJ Andrea, de Italia, y DJ Fred El Rojo, con una selección de música cubana hasta la madrugada.

El Festival Internacional Cubano 2026, organizado por la asociación 84 Havana, contará también con actuaciones de Elito Revé y su Charangón, Tumbakin y Pepito Gómez, además de talleres de baile, encuentros musicales y actividades dedicadas a la cultura cubana.

Entradas: 25 euros en preventa y 30 euros en taquilla.

Venta de entradas: ⁠Weezevent – Concierto de Tania Pantoja.