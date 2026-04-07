Tarde de autor con Wendy Guerra
Lugar: Biblioteca John F. Kennedy
Fecha de inicio: 2-05-2026, 2:00 p.m.
Fecha de fin: 2-05-2026, 4:00 p.m.
Miami/La escritora Wendy Guerra será la invitada de la tertulia El Caimán ante el espejo, organizada por Hialeah Public Libraries.
Autora de una obra que transita entre lo íntimo y lo visible -la memoria, el deseo, la belleza y la pérdida-, Guerra conversará sobre sus libros y sus visiones del acto de escribir, Cuba, el exilio y otros temas esenciales.
Una oportunidad para dialogar con una de las voces más singulares de la literatura cubana contemporánea.
*Entrada libre