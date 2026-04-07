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Tarde de autor con Wendy Guerra

Lugar: Biblioteca John F. Kennedy

Fecha de inicio: 2-05-2026, 2:00 p.m.

Fecha de fin: 2-05-2026, 4:00 p.m.

Tarde de autor en la Biblioteca John F. Kennedy
Tarde de autor en la Biblioteca John F. Kennedy

07 de abril 2026 - 05:45

Miami/La escritora Wendy Guerra será la invitada de la tertulia El Caimán ante el espejo, organizada por Hialeah Public Libraries.

Autora de una obra que transita entre lo íntimo y lo visible -la memoria, el deseo, la belleza y la pérdida-, Guerra conversará sobre sus libros y sus visiones del acto de escribir, Cuba, el exilio y otros temas esenciales.

Una oportunidad para dialogar con una de las voces más singulares de la literatura cubana contemporánea.

*Entrada libre

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