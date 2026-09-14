Una tarde poética con el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio

El encuentro se inscribe en la larga trayectoria de actividades literarias desarrolladas por el PEN cubano en el sur de Florida.

Miami/El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio convoca a Una tarde poética, un encuentro dedicado a celebrar la poesía y su lugar dentro de la literatura cubana. La cita reunirá a poetas pertenecientes a la organización, que compartirán sus obras con el público en la Biblioteca Regional de South Miami.

El encuentro se inscribe en la larga trayectoria de actividades literarias desarrolladas por el PEN cubano en el sur de Florida, entre ellas lecturas, presentaciones de libros, conferencias y encuentros con autores. La organización fue fundada en Miami en 1997, bajo el liderazgo del abogado y poeta Ángel Cuadra, y surgió como centro de PEN International para representar a escritores cubanos en el exilio y defender la libertad de expresión en la Isla.

A lo largo de casi tres décadas, el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio ha convertido bibliotecas y otras instituciones culturales de Miami en escenarios habituales para sus actividades. Además de promover la obra de autores establecidos fuera de Cuba, la organización ha mantenido entre sus prioridades la defensa de la creación literaria sin censura y la preservación de la producción intelectual del exilio cubano. En los últimos años ha impulsado también encuentros dedicados específicamente al libro cubano publicado fuera de la Isla.

La actividad del 19 de septiembre propone una tarde centrada en la lectura y el intercambio con los poetas del PEN, en una celebración de un género que ocupa un lugar fundamental en la tradición literaria cubana.