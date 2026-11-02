Teatro de la Luna presenta 'Estoy aquí, aquí', un homenaje escénico a Virgilio Piñera

La propuesta combina interpretación, literatura y música en vivo, con las actuaciones de Yaité Ruiz y Minerva Romero, acompañadas al piano por Edel Almeida.

Lugar: Real Embajada de Noruega, Calle 21 #307, entre H e I, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 05-11-2026, 8:00 pm Fecha de fin: 05-11-2026, 10:00 pm

La Habana/La compañía Teatro de la Luna presenta Estoy aquí, aquí, un espectáculo de cabaret-teatro íntimo inspirado en la poesía y la narrativa del escritor cubano Virgilio Piñera, una de las figuras esenciales de la literatura y la dramaturgia de la Isla.

Bajo la dirección de Raúl Martín Ríos, la propuesta combina interpretación, literatura y música en vivo, con las actuaciones de Yaité Ruiz y Minerva Romero, acompañadas al piano por Edel Almeida. El montaje recupera el espíritu de la bohemia habanera y propone un acercamiento a la sensibilidad, el humor y las contradicciones presentes en la obra de Piñera.

Teatro de la Luna, agrupación fundada y dirigida por Raúl Martín, ha desarrollado una trayectoria de montajes de autores cubanos y extranjeros. Estoy aquí, aquí forma parte de su repertorio de espectáculos de pequeño formato y ha sido presentada también fuera de Cuba.

La función cuenta con el apoyo de la Embajada de Noruega, el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y el Centro de Teatro de La Habana.

Las puertas abrirán a las 7:00 pm. La capacidad es limitada y es necesario confirmar asistencia enviando nombre y apellidos al correo emb.havana@mfa.no.