El ‘techno’ berlinés resuena en la Quinta de los Molinos de La Habana

La selección musical recorrerá distintas vertientes de la electrónica de baile, desde el ‘techno’ y el ‘groove’ hasta el ‘hard techno’.

La Habana/La Quinta de los Molinos acogerá una noche de música electrónica inspirada en la cultura de los clubes de Berlín, una de las ciudades más influyentes en la historia y evolución del techno. La propuesta, anunciada por la Embajada de Alemania en Cuba bajo el lema "Un poco de Berlín. Mucho de La Habana", combinará música, iluminación y una ambientación concebida para recrear la atmósfera de la vida nocturna de la capital alemana.

El programa incluye sesiones de Dai Lirium, K Sebastian y Naiba Schulte, además de una actuación conjunta en formato back to back (B2B) de Unknown Case y Bounce Dealer. La selección musical recorrerá distintas vertientes de la electrónica de baile, desde el techno y el groove hasta el hard techno, caracterizado por sus ritmos acelerados y su sonido más contundente.

La cultura de club berlinesa adquirió especial relevancia tras la caída del Muro de Berlín, en 1989, cuando numerosos espacios industriales y edificios abandonados se transformaron en escenarios para la música electrónica. Con el paso de las décadas, esta escena se convirtió en un símbolo de la identidad cultural de la ciudad, asociada a la experimentación musical, la diversidad y la libertad creativa.

La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años. Los organizadores han anunciado que próximamente ofrecerán más información sobre las condiciones de acceso.