La cámara minutera cubana vuelve a las calles de Nueva York con ‘The Cuban Box’

La cámara minutera de los artistas cubanos Juan Carlos Alom y Geandy Pavón vuelve a las calles neoyorquinas con retratos artesanales revelados al momento.

Lugar: Viernes: frente al Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10028, Estados Unidos. Sábado y domingo: Washington Square Park, al pie de Fifth Avenue, entre MacDougal Street y University Place, Greenwich Village, Nueva York, NY 10012, Estados Unidos. Fecha de inicio: 30-10-2026, 10:00 am. Fecha de fin: 01-11-2026, al atardecer.

Nueva York/El proyecto fotográfico The Cuban Box, creado por los artistas cubanos Juan Carlos Alom y Geandy Pavón, regresa a las calles de Nueva York con tres jornadas dedicadas al retrato analógico. La iniciativa recupera la tradición de los fotógrafos minuteros, aquellos que durante décadas retrataron a generaciones de cubanos en parques, plazas y paseos públicos con sus cámaras de cajón.

La propuesta utiliza una cámara artesanal de gran formato, construida con madera, latón, cuero y vidrio esmerilado, que funciona simultáneamente como dispositivo fotográfico y cuarto oscuro. Los retratos se realizan mediante un procedimiento analógico y se revelan en el propio lugar, ante la mirada de los participantes.

Lejos de la inmediatez de los teléfonos móviles y las imágenes digitales, The Cuban Box convierte cada fotografía en una experiencia compartida. El tiempo de exposición, el proceso de revelado y la aparición gradual del rostro sobre el papel forman parte de un ritual que recupera una práctica casi desaparecida de la vida urbana.

El proyecto comenzó a realizar retratos en Washington Square Park en 2025 y posteriormente dio origen a la exposición Feeling Positive, presentada en Miami y en Governors Island, Nueva York. Sus imágenes documentan la diversidad de rostros, edades y procedencias que conviven en la ciudad, al tiempo que establecen un vínculo con la memoria visual de Cuba.

Durante estas nuevas jornadas, los interesados podrán acercarse a la cámara, posar para un retrato artesanal y presenciar su revelado. La actividad se desarrollará cada día desde las 10:00 am hasta la puesta del sol.

Para seguir las novedades del proyecto puede consultarse su perfil de Instagram, @TheCubanBoxPhotography.