El 92nd Street Y de Nueva York presentará el próximo sábado 19 de septiembre de 2026 el espectáculo The Essence of Us: A Cuban Story, función inaugural de la temporada Home: Departure and Return (2026/27) del Harkness Dance Center. El evento tendrá lugar en el Kaufmann Concert Hall de Nueva York a las 7:00 p.m., con entradas a partir de los $45. Asimismo, el programa estará disponible en formato streaming a partir del domingo 20 de septiembre a las 12:00 p.m. (con acceso durante 72 horas) con boletos desde $20.

El plato fuerte de la velada será el estreno mundial del documental The Essence of Us (Nuestra Esencia), dirigido por Nel Shelby en colaboración con la directora de fotografía Ashli Bickford. La pieza, filmada en español con subtítulos en inglés, documenta el proceso creativo del reconocido coreógrafo Pedro Ruiz junto a los bailarines de la prestigiosa Malpaso Dance Company en La Habana. Aunque la obra estaba concebida originalmente para estrenarse sobre el escenario en Nueva York, las barreras de visado impidieron la presentación en vivo. Frente a este obstáculo, el centro 92NY respaldó el traslado del equipo de filmación a Cuba para capturar un retrato íntimo sobre la resiliencia, la identidad y la capacidad del arte para trascender las circunstancias de la vida contemporánea en la isla.

La jornada presencial se completará con la actuación en vivo del Ballet Hispánico New York, la principal institución de danza latina en Estados Unidos. La compañía se une a la noche inaugural en solidaridad con el proyecto mediante un programa especial que rinde tributo a tres destacados coreógrafos cubanos y cubanoamericanos. El repertorio en escena incluirá extractos de Buscando a Juan, de Eduardo Vilaro, y Reactor Antígona, de Marianela Boán, para cerrar con la pieza Guajira, de Pedro Ruiz.

Para obtener más información sobre el evento, la compra de entradas o el contacto de prensa, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la institución en www.92NY.org o contactar a Michelle Tabnick a través del correo michelle@michelletabnickpr.com.