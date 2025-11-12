Sus lienzos despliegan un universo de atmósferas oníricas donde la memoria se vuelve pintura y la pintura, narración.

Santo Domingo/El maestro cubano Julio Larraz presenta en la Galería LMH la exposición The Language of Memory, inaugurada el pasado 15 de octubre en Santo Domingo. En esta muestra, Larraz vuelve sobre los temas que han definido su obra: el poder de la metáfora visual, la ironía elegante y el diálogo entre sueño y realidad.

Sus lienzos despliegan un universo de atmósferas oníricas donde la memoria se vuelve pintura y la pintura, narración. Cada obra funciona como un fragmento de historia inconclusa, poblada por personajes solitarios, espacios detenidos y guiños a la literatura y la política que marcaron su vida.

Julio Larraz (La Habana, 1944) es uno de los pintores más reconocidos del arte cubano contemporáneo. Su trayectoria abarca más de cinco décadas y su obra forma parte de colecciones como las del Metropolitan Museum of Art y el National Museum of American Art. Conocido por su maestría técnica y su mirada satírica, Larraz explora los límites entre la alegoría y la autobiografía, haciendo de la memoria su idioma más preciso.