'The Light Is Still Blue' rinde homenaje a Juanito Delgado y al proyecto 'Detrás del muro' en Miami

La exposición adquiere especial significado por la presencia de artistas que han desarrollado sus carreras dentro y fuera de Cuba.

Miami/La exposición colectiva The Light Is Still Blue (La luz sigue siendo azul) reunirá a 45 artistas en un homenaje a Juan Delgado Calzadilla, conocido como Juanito Delgado, promotor cultural cubano y creador de Detrás del muro, uno de los proyectos de arte público más significativos de las últimas décadas en Cuba. La muestra, organizada por Copperbridge Foundation y comisariada por la crítica y curadora Elvia Rosa Castro, recupera su legado y la experiencia artística que transformó el Malecón habanero en una galería abierta a la ciudad.

Detrás del muro nació en 2012 como una iniciativa paralela a la Bienal de La Habana. Bajo la dirección de Delgado, sus ediciones de 2012, 2015 y 2019 reunieron instalaciones, esculturas, fotografías, intervenciones y performances de artistas cubanos y extranjeros a lo largo del emblemático paseo marítimo. El proyecto acercó el arte contemporáneo a miles de personas que podían interactuar con las obras fuera de los museos y las galerías tradicionales.

La exposición propone revisitar aquella experiencia colectiva y rendir tributo a la capacidad de Delgado para reunir creadores, impulsar colaboraciones y convertir el espacio público en un lugar de encuentro entre el arte y la vida cotidiana. El título, The Light Is Still Blue, evoca el paisaje del Malecón y la permanencia de una iniciativa que vinculó la creación artística con el mar, la ciudad y sus habitantes.

La nómina de participantes reúne a figuras de distintas generaciones del arte cubano, entre ellas Manuel Mendive, María Magdalena Campos-Pons y Pedro de Oraá

La nómina de participantes reúne a figuras de distintas generaciones del arte cubano, entre ellas Manuel Mendive, María Magdalena Campos-Pons, Pedro de Oraá, Esterio Segura, Roberto Diago, Humberto Díaz, Duvier del Dago, Florencio Gelabert, Ernesto Javier Fernández, Sandra Ramos, Nereida García, Carlos Montes de Oca y Susana Pilar Delahante. La diversidad de sus trayectorias y lenguajes artísticos permite apreciar la amplitud de una iniciativa que, desde sus comienzos, apostó por el diálogo entre creadores de diferentes procedencias y experiencias.

También participan Fidel Ernesto Álvarez, Enrique Baster, David Beltrán, Álvaro Brunet, Elizabet Cerviño, Alejandro Co, Ariamna Contino y Alex Hernández, Adonis Ferro, Adonis Flores, Elio Jesús Fonseca, Aimée García, Ernesto García, Alexander Guerra, Inti Hernández, Aimée Joaristi, Reynier Leyva Novo y Eduardo Cabra, Liudmila López, Donis Llago, Jacqueline Maggi, Lianet Martínez, Juan A. Milanés, Miriannys Montes de Oca, Ariel Orozco, Marianela Orozco, Víctor Piverno, Arlés del Río, Ricardo Rodríguez, Pablo Rosendo, Linet Sánchez, José Ángel Vincench y Antonio Hernández, Jorge Wellesley, Antonia Wright y Rubén Millares.

La exposición adquiere especial significado por la presencia de artistas que han desarrollado sus carreras dentro y fuera de Cuba, y que encuentran en este homenaje un punto de reunión alrededor de la memoria de Juanito Delgado. Bajo la curaduría de Elvia Rosa Castro, The Light Is Still Blue propone recuperar el espíritu colectivo de Detrás del muro, un proyecto que convirtió el Malecón habanero en escenario de intervenciones artísticas y acercó el arte contemporáneo a públicos que habitualmente permanecen alejados de los espacios expositivos tradicionales.

Copperbridge Foundation, institución dedicada al intercambio cultural entre Miami, Cuba y otros países de las Américas, mantuvo una estrecha colaboración con Detrás del muro desde sus comienzos. La muestra constituye también una oportunidad para acercar esa experiencia al público del sur de Florida y preservar la memoria de uno de los proyectos más reconocibles del arte contemporáneo cubano.