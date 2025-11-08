‘Tomorrow, I Will Become an Island’

La exposición de Coco Fusco plantea preguntas como: ¿Cómo se construye una isla desde el exilio?

Nueva York/La artista interdisciplinaria cubanoamericana Coco Fusco (1960) presenta esta muestra —organizada por El Museo del Barrio, en colaboración con el MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona)— que recorre más de tres décadas de su creación, en la que su voz ácida, aguda y reflexiva aborda las relaciones de poder, representación, cultura e identidad. ￼

Entre los trabajos exhibidos destacan piezas icónicas como la performance Two Undiscovered Amerindians Discover the West (junto a Guillermo Gómez-Peña), su indagación sobre la historia de Cuba posterior a enero de 1959 y proyectos más recientes que profundizan en la política estadounidense y la diáspora latina. ￼

La exposición plantea preguntas como: ¿Cómo se construye una isla desde el exilio? ¿qué significa habitar un territorio simbólico cuando los mapas y las fronteras cambian? Los curadores Susanna V. Temkin y Rodrigo Moura han señalado que el título refleja “esa transformación de la periferia en centro, del sujeto marginado en epicentro creativo”. La muestra incluye videos, instalaciones, fotografías y una monografía publicada por Thames & Hudson en 2023. ￼

Para quienes siguen el arte cubano y cubanoamericano, esta exposición representa una cita clave: no sólo por la trayectoria de Fusco, sino por su capacidad para interpelar la memoria, la nación, el archivo y la imagen contemporánea desde una perspectiva crítica y comprometida.