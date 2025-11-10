Con una mirada que oscila entre lo teatral y lo simbólico, Arza propone una exploración de las zonas limítrofes entre lo humano y lo espectral.

La Habana/La Biblioteca Nacional José Martí acoge desde el 11 de noviembre la exposición fotográfica Trance, del artista cubano Renato Arza, bajo la curaduría del ensayista y crítico Rafael Acosta de Arriba. La muestra se adentra en la representación del cuerpo, el deseo y la identidad a través de imágenes en blanco y negro que rozan lo onírico y lo perturbador.

Con una mirada que oscila entre lo teatral y lo simbólico, Arza propone una exploración de las zonas limítrofes entre lo humano y lo espectral, entre la carne y la idea. En las fotografías de Trance, los rostros enmascarados, las muñecas fragmentadas y la iluminación contrastada evocan tanto la fragilidad de la existencia como la potencia expresiva del inconsciente.

Renato Arza, formado en la Academia de San Alejandro y con experiencia en el cine, la locución, la actuación y la fotografía experimental, ha desarrollado un lenguaje visual que mezcla performance, diseño escénico y composición plástica. El artista santiaguero explora con frecuencia la figura femenina en su obra, que ha sido exhibida en espacios como la Fototeca de Cuba, el Centro Hispanoamericano de Cultura y el Museo Nacional de Bellas Artes.

La exposición —organizada con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional— se inscribe dentro de las actividades por el Día de la Cultura Cubana y busca tender un puente entre la creación fotográfica contemporánea y la tradición simbólica de la visualidad cubana.