Sus imágenes son testimonio de una travesía interior que interroga los límites de lo visible, lo espiritual y lo corporal.

Tenerife/La artista cubana Marta María Pérez Bravo inauguró su nueva exposición titulada Travesía el jueves 30 de octubre en la Galería Artizar, en Tenerife. Bajo esta muestra, Pérez Bravo despliega su emblemático lenguaje fotográfico en blanco y negro, en el que su propio cuerpo, aislado, fragmentado, ritualizado, se convierte en receptáculo espiritual de creencias afro-cubanistas, maternidad, rito y memoria. ￼

Formada en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Pérez Bravo abandonó inicialmente la pintura para abrazar la fotografía como medio principal de su exploración artística. ￼ Sus imágenes —cuerpos desnudos, objetos rituales, fondos blancos difuminados— son testimonio de una travesía interior que interroga los límites de lo visible, lo espiritual y lo corporal. En Travesía la artista invita al espectador a mirar ese tránsito —entre Isla y exilio, entre rito y cotidianidad—, para reconocer en el silencio de lo fotográfico un lugar de resistencia, memoria y revelación.