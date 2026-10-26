Tres escritores cubanos llevan la poesía y el teatro a la Feria del Libro de Miami

Tres escritores cubanos exploran el aforismo, la poesía y el teatro en la Feria del Libro de Miami.

Miami/La Feria del Libro de Miami reúne a los escritores cubanos Joaquín Gálvez, Glenda Galán y Teresa Dovalpage en el encuentro Poesía y teatro: la palabra en escena, una conversación sobre las distintas formas de expresión literaria y las posibilidades del lenguaje para explorar la experiencia humana, la identidad y las contradicciones de la vida cotidiana.

Joaquín Gálvez presenta Efluvios, un volumen de aforismos, epigramas y máximas de carácter filosófico. A través de textos breves, el autor propone reflexiones en las que la concisión y la precisión del lenguaje adquieren especial protagonismo. La obra apuesta por la capacidad de unas pocas palabras para condensar ideas, observaciones y preguntas sobre la existencia.

Por su parte, Glenda Galán participa con El que no baila no come bizcocho, una propuesta poética que combina la dulzura y las heridas de la experiencia vital. El libro se aproxima al tránsito por la vida desde una sensibilidad que reconoce tanto los momentos de celebración como las pérdidas y dificultades que acompañan la existencia.

Teresa Dovalpage presenta Del escenario a la página, un volumen que reúne tres obras teatrales en las que el humor y la observación crítica permiten abordar asuntos relacionados con la identidad latina en Estados Unidos y la cotidianidad cubana. Sus piezas exploran situaciones y conflictos que atraviesan las relaciones personales, las diferencias culturales y las experiencias de quienes viven entre distintas realidades.

Aunque parten de géneros diferentes, las tres publicaciones comparten el interés por las posibilidades expresivas de la palabra. Desde la brevedad reflexiva del aforismo hasta la intensidad de la poesía y el diálogo teatral, el encuentro permitirá examinar cómo la literatura transforma experiencias individuales y colectivas en materia de creación.

La conversación estará moderada por Kelly Martínez-Grandal, escritora cubana, y se desarrollará en español como parte del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami.