Miami/La galería Oñate Contemporary Art presenta la muestra colectiva Trialogue, que reúne una selección de obras de los jóvenes pintores cubanos Osley Gil, Ernesto López-Sao y Luis Saldaña. Concebida como un diálogo a tres voces, la exposición explora distintos registros de la pintura contemporánea, del dibujo expandido a la figuración simbólica y los paisajes mentales.

Nacido en Güines, Mayabeque, en 1986, Osley Gil se formó en la Academia Provincial de Artes Plásticas Eduardo Abela, en La Habana, y ha desarrollado una obra donde el trazo, la fragmentación del cuerpo y ciertos ecos de la gráfica cubana reciente se cruzan con una sensibilidad íntima, visible en muestras como Anima Nudus y Prototypes.

Por su parte, Ernesto López-Sao (La Habana, 1976) estudió en el Instituto Superior de Diseño (ISDI) y trabajó bajo la guía del pintor Arturo Montoto. Sus lienzos, de fuerte impronta realista, se centran en interiores, objetos y arquitecturas que funcionan como metáforas del tránsito, el exilio y la memoria. ￼

Completa el trío Luis Alberto Saldaña Soto, cuya pintura ha sido descrita como un viaje profundo, artístico y emocional, anclado en la imagen del mar como refugio y soporte poético, como se vio en su exposición Sea of Stories. En Trialogue aporta escenas de cromatismo intenso y atmósfera suspendida, que dialogan con la obra de sus colegas desde una narrativa propia. ￼

La muestra puede visitarse durante todo diciembre en el horario habitual de la galería (martes a viernes, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m., y sábados con cita previa). ￼