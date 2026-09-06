‘Tributo’, una exposición colectiva dedicada a la Virgen de la Caridad

La exposición parte de la fuerte presencia de la Virgen de la Caridad en el imaginario y la identidad nacionales.

La Habana/Nueve artistas cubanos participan en Tributo, una exposición colectiva concebida como homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, cuya festividad se celebra cada 8 de septiembre. La muestra reúne nueve obras, realizadas por Juan Moreira, Rafael Zarza, Moisés Finalé, Alicia Leal, Lázaro Saavedra, José A. Toirac, Roniel Llerena, Roberto González y Luis Mijares.

La exposición parte de la fuerte presencia de la Virgen de la Caridad en el imaginario y la identidad nacionales, así como de su sincretismo con Oshún dentro de la Regla de Osha o santería. Una relación religiosa y cultural que ha hecho de ambas figuras símbolos capaces de atravesar diferentes estratos sociales, tradiciones y maneras de entender la cubanidad.

En palabras del poeta, curador y crítico de arte Alex Fleites, la Virgen de la Caridad-Oshún “nos une en un sentimiento común de pertenencia a un ámbito simbólico mayor que no tiene en cuenta extremismos ideológicos ni manipulaciones políticas de ningún signo”. Fleites desarrolla desde hace años una labor vinculada a la literatura y las artes visuales desde La Habana.

La inauguración tendrá además un componente musical: se ofrecerá una interpretación en violín a la Virgen de la Caridad, por parte del violinista Marcel Oliva Figueroa.