Miami/La compañía teatral Havanafama, en coproducción con Artefactus Cultural Project, presenta Tributo a la obra de Héctor Santiago, un homenaje escénico a uno de los más destacados dramaturgos cubanos de la diáspora. Concebido y dirigido por Juan Roca, este proyecto propone una revisitación de dos piezas representativas en la trayectoria del autor: Balada de un verano y La Diva en la Octava Casa. ￼

Héctor Santiago (La Habana, 1944) es un dramaturgo, actor y director cubano cuya obra ha marcado el teatro tanto en la Isla como en el exilio. Graduado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Cuba y exiliado en Estados Unidos desde finales de la década de 1970, Santiago ha trabajado también como coreógrafo, bailarín, titiritero y narrador. Sus textos han sido representados y estudiados en múltiples contextos y su obra forma parte de archivos teatrales vinculados al patrimonio cultural cubano en Miami. ￼

Balada de un verano abre el ciclo de funciones con un relato que sigue el regreso de un hombre a la casa de su infancia tras una larga ausencia, donde lo espera su hermana Teresa. El reencuentro entre ambos se convierte en un duelo emocional, en el que el pasado emerge con fuerza, obligando a confrontar recuerdos, silencios y transformaciones personales. ￼

Por su parte, La Diva en la Octava Casa explora el universo de una artista anclada en sus antiguas glorias y en los mecanismos del ego y la dependencia emocional. La pieza construye una intensa relación psicológica centrada en el poder, la sumisión y la compleja interdependencia entre los personajes. ￼

La temporada incluye múltiples funciones:

• 20, 21, 27 y 28 de febrero – La Diva en la Octava Casa, 8:30 pm.

• 22 de febrero y 1 de marzo – Balada de un verano, 5:00 pm. ￼

Este tributo celebra la obra de un autor esencial del teatro cubano en el exilio, con montajes que combinan respeto por el texto original y una mirada contemporánea en la escena teatral de Miami.