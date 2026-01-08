Sobre este libro, Del Risco ha señalado que “no es tanto una historia política como una radiografía del desconcierto.

Nueva Jersey/La presentación del libro El túnel al final de la luz: los años cubanos de la perestroika propone una mirada coral a uno de los momentos más intensos, contradictorios y decisivos de la historia reciente de Cuba. El volumen reúne ensayos y testimonios de más de sesenta voces que participaron, o fueron testigos directos, de la revuelta cultural y social que, a finales de los años ochenta, sacudió a la Isla al calor de las reformas impulsadas por Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética.

Lejos de ser una simple crónica de época, el libro explora cómo artistas, periodistas, universitarios y líderes religiosos intentaron ensanchar los márgenes de libertad en un sistema político que reaccionó con una contrarreforma ambigua y una represión selectiva. Aquella efervescencia, que atravesó el teatro, el cine, las artes visuales, la literatura y el periodismo, terminó siendo aplastada, pero dejó una huella profunda en la cultura cubana y en la conciencia de varias generaciones.

El volumen ha sido compilado por Enrique del Risco, escritor, historiador, ensayista y académico cubano, autor de una obra marcada por la ironía, el análisis crítico del poder y la exploración de la memoria cultural de la Isla. Residente en Estados Unidos, Del Risco ha publicado novelas, ensayos y textos humorísticos que dialogan con los traumas, las ilusiones y los desencantos del proyecto revolucionario, y ha sido una voz constante en el debate intelectual sobre el autoritarismo y la cultura cubana contemporánea.

En El túnel al final de la luz, Del Risco articula un archivo plural donde confluyen artistas, curadores, escritores, cineastas, actores, periodistas y activistas, ofreciendo el retrato más completo hasta la fecha de un movimiento que, aunque derrotado, “cambió a Cuba para siempre”. La presentación contará con la presencia del compilador, quien dialogará con el público sobre aquel periodo, sus resonancias actuales y las lecciones que deja para entender el presente cubano.