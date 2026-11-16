El universo en movimiento de Sandú Darié, protagonista de una conferencia en Bellas Arte

La conferencia abordará sus experimentaciones con el espacio, el movimiento, la luz y los materiales.

Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes, Edificio de Arte Cubano, Sala de Audiovisuales. Calle Trocadero, entre Zulueta y Monserrate, La Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 19-11-2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 19-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/La trayectoria del artista rumano-cubano Sandú Darié (1908-1991), una de las figuras fundamentales del arte abstracto y cinético en Cuba, será abordada en la conferencia Sandú Darié. El universo en movimiento: Arte, espacio, luz y transformación, a cargo de la investigadora y curadora Yahíma M. Rodríguez Pupo.

La especialista, responsable de la colección Otras perspectivas del Arte Moderno (1951-1963) del Museo Nacional de Bellas Artes, examinará la evolución del pensamiento estético de Darié y su permanente búsqueda de nuevas formas de expresión, más allá de los límites tradicionales de la pintura.

La conferencia abordará sus experimentaciones con el espacio, el movimiento, la luz y los materiales, así como su interés por establecer vínculos entre el arte, la ciencia y la tecnología. También se analizará su relación con las vanguardias europeas y latinoamericanas y la manera en que incorporó esas influencias a su producción artística en Cuba.

Nacido en Rumanía y establecido en La Habana desde la década de 1940, Darié desarrolló una obra caracterizada por la abstracción geométrica, las estructuras transformables y la participación del espectador. Fue uno de los impulsores del arte concreto en la Isla y formó parte del grupo de artistas vinculado a la revista Noticias de Arte.

La actividad forma parte de la programación del Mes de Europa en Cuba, con el auspicio de la Embajada de Rumanía y la colaboración del Museo Nacional de Bellas Artes.