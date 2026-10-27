Uva de Aragón presenta ‘Morir de exilio. Lejos de Cuba’ en un encuentro virtual

Lugar: En línea, a través de YouTube y Zoom. Organiza el Centro Cultural Cubano de Nueva York, Estados Unidos. Fecha de inicio: 29-10-2026, 7:00 pm. Fecha de fin: 29-10-2026, 8:30 pm.

Nueva York/El Centro Cultural Cubano de Nueva York presenta Morir de exilio. Lejos de Cuba, de la escritora y periodista Uva de Aragón, en una sesión virtual que incluirá un conversatorio moderado por el investigador, escritor y coleccionista cubano Emilio Cueto. El encuentro será gratuito y se desarrollará en español.

Publicada por Eriginal Books en 2026, la nueva edición del volumen amplía considerablemente la obra aparecida originalmente en 2006 bajo el sello Ediciones Universal. El libro reúne cerca de 90 artículos y semblanzas escritos entre 1961 y 2025, dedicados a figuras de la diáspora cubana que fallecieron lejos de su país.

Escritores, pintores, músicos, intelectuales, activistas políticos, amigos y familiares de la autora protagonizan estas páginas, que rescatan tanto trayectorias públicas como experiencias personales. Entre los personajes evocados se encuentran Celia Cruz y Jorge Mas Canosa, junto a otras figuras que contribuyeron a la vida cultural, política y social del exilio.

Más que una recopilación de obituarios, Morir de exilio. Lejos de Cuba constituye un ejercicio de memoria colectiva sobre el desarraigo, la pérdida y la persistencia de los vínculos con la tierra natal. Las semblanzas reconstruyen historias individuales que, reunidas, ofrecen una mirada a varias generaciones de cubanos dispersos por el mundo.

Nacida en La Habana en 1944, Uva de Aragón reside en Estados Unidos desde 1959. Doctora en Lenguas Modernas por la Universidad de Miami, fue profesora y subdirectora del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Ha publicado una veintena de libros en distintos géneros, entre ellos la novela Memoria del silencio y el volumen autobiográfico El reino de la infancia. Memorias de mi vida en Cuba, galardonado con un Florida Book Award.

La presentación podrá seguirse por YouTube a partir de las 7:00 pm. A las 7:30 pm comenzará un intercambio con la autora, moderado por Emilio Cueto, a través de Zoom. El público podrá formular preguntas y participar en la conversación.