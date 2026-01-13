Vanito Brown en Sala Clamores de Madrid

La noche tendrá además un carácter doblemente festivo, ya que el concierto coincide con la víspera del cumpleaños de Vanito Brown.

Madrid/El cantautor cubano Vanito Brown se presentará el 13 de febrero de 2026 en la Sala Clamores de Madrid con un concierto especial de San Valentín, concebido como una celebración íntima del amor, la amistad y la música en vivo. La cita propone una velada cercana y emotiva en uno de los espacios más emblemáticos del circuito musical madrileño, conocido por su atmósfera cálida y su cercanía entre artistas y público.

La noche tendrá además un carácter doblemente festivo, ya que el concierto coincide con la víspera del cumpleaños de Vanito Brown, lo que convierte la presentación en un encuentro cargado de simbolismo y complicidad. Será una ocasión para cantar, brindar y compartir canciones que forman parte del imaginario afectivo de varias generaciones, en un ambiente pensado para disfrutar sin prisas y dejarse llevar por el directo.

El concierto contará con la participación de artistas invitados, amigos y cómplices musicales que se sumarán al escenario para compartir canciones, improvisaciones y momentos irrepetibles junto a Vanito. Entre los invitados confirmados se encuentran Tomasito, Alejandro Gutiérrez, José Luis Medina, Roberto Carcassés, Emilio Ibáñez, Lidia María Madruga, Susana Martínez y Alejandro Frometa, entre otros artistas.

Con un repertorio marcado por la sensibilidad y el diálogo directo con el público, Vanito Brown propone una experiencia musical pensada para compartir en pareja, con amigos o simplemente para celebrar desde la escucha atenta. La Sala Clamores se convertirá así en el escenario de una noche donde la música funciona como punto de encuentro y celebración colectiva, en sintonía con el espíritu del Día del Amor.