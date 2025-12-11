La Habana/El Ateneo de La Habana acoge el encuentro Vargas Llosa: en la catedral de la literatura, una tertulia dedicada a explorar la obra y el pensamiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 y una de las figuras centrales de la narrativa hispanoamericana contemporánea. Autor de novelas esenciales como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo, Vargas Llosa desarrolló también una extensa obra ensayística marcada por la reflexión sobre libertad, democracia y el poder transformador de la literatura.

El invitado de esta edición será Leonardo Padura, uno de los narradores cubanos más reconocidos internacionalmente, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 y creador del detective Mario Conde, protagonista de la serie Las cuatro estaciones. Padura, cuya obra transita entre la novela negra, el ensayo y la reconstrucción histórica, dialogará sobre la influencia de Vargas Llosa en su formación intelectual y sobre los vínculos entre literatura, ética y memoria.

La conversación será conducida por Rafael Grillo, escritor, periodista cultural y uno de los críticos literarios más activos de la escena cubana, quien moderará el intercambio y propondrá un recorrido por los puntos de conexión entre ambos autores.