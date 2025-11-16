Formado en la tradición plástica cubana pero con un sello expresivo propio, Leyva se ha consolidado en los últimos años como un creador que indaga en lo emocional y lo íntimo.

Berna (Suiza)/El artista cubano Rafael Leyva presenta en Berna la exposición Vayamos al grano (Bringen wir es auf den Punkt), una muestra que reúne obras recientes y piezas emblemáticas de su trayectoria. La exhibición incluye trabajos de la serie All We Need Is Love, donde Leyva combina materiales, texturas y figuraciones humanas para explorar las tensiones entre deseo, fragilidad y resistencia. Su lenguaje visual, marcado por la superposición de cuerpos y gestos, apuesta por una estética intensa y visceral, con figuras que parecen emerger de una trama orgánica siempre en movimiento.

Formado en la tradición plástica cubana pero con un sello expresivo propio, Leyva se ha consolidado en los últimos años como un creador que indaga en lo emocional y lo íntimo desde una perspectiva crítica y contemporánea. Vayamos al grano permite recorrer diferentes etapas de su obra, desde composiciones más densas y simbólicas hasta piezas donde predomina un gesto más directo, casi confesional. La exposición ofrece así un diálogo entre lo personal y lo colectivo, entre la memoria y la urgencia del presente.

La muestra puede visitarse en la Galerie Farel (Farelhaus), un espacio independiente dedicado al arte contemporáneo y a propuestas experimentales.