APOYO
Para ayudar a 14ymedio

Venezuela tras la captura de Maduro: repercusiones para Cuba

Lugar: Florida International University (FIU), 11200 SW 8th ST, Management & Advanced Research, Miami, Florida 33199

Fecha de inicio: 06-02-2025, 7:00 p.m.

Fecha de fin: 06-02-2025, 9:00 p.m.

Panel de especialistas discute cómo una posible corrección de rumbo en Venezuela podría impactar al régimen cubano.
Panel de especialistas discute cómo una posible corrección de rumbo en Venezuela podría impactar al régimen cubano. / FIU

28 de enero 2026 - 07:52

FIU (Miami)/Mientras la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos sigue siendo cambiante, una posible corrección de rumbo del régimen chavista —sin llegar a un cambio de régimen total— tendría repercusiones inevitables para el régimen cubano. Un panel de expertos analizará estos escenarios y las consecuencias políticas para el castrismo, que entra en su año 68 en el poder.

El evento ofrece adaptaciones conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Las personas que necesiten acomodaciones o materiales en formato accesible deben contactar a la Oficina de Cumplimiento de Derechos Civiles y Accesibilidad (CRCA) de FIU al 305-348-2785 o al correo accommodations@fiu.edu, al menos siete días hábiles antes del evento o a la mayor brevedad posible.

Panelistas:

Jorge R. Piñón, Instituto de Energía, Universidad de Texas en Austin

Brian Fonseca, director, Jack Gordon Institute of Public Policy, SIPA, FIU

Darío Moreno, Departamento de Política y Relaciones Internacionales, SIPA, FIU

Eduardo Gamarra, Departamento de Política y Relaciones Internacionales, SIPA, FIU

Carlos Díaz-Rosillo, director fundador, Adam Smith Center for Economic Freedom, FIU

Moderador:

Sebastián A. Arcos, director interino, Cuban Research Institute, FIU

También te puede interesar

Lo último

stats