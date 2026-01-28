Venezuela tras la captura de Maduro: repercusiones para Cuba

Panel de especialistas discute cómo una posible corrección de rumbo en Venezuela podría impactar al régimen cubano.

FIU (Miami)/Mientras la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos sigue siendo cambiante, una posible corrección de rumbo del régimen chavista —sin llegar a un cambio de régimen total— tendría repercusiones inevitables para el régimen cubano. Un panel de expertos analizará estos escenarios y las consecuencias políticas para el castrismo, que entra en su año 68 en el poder.

El evento ofrece adaptaciones conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Las personas que necesiten acomodaciones o materiales en formato accesible deben contactar a la Oficina de Cumplimiento de Derechos Civiles y Accesibilidad (CRCA) de FIU al 305-348-2785 o al correo accommodations@fiu.edu, al menos siete días hábiles antes del evento o a la mayor brevedad posible.

Panelistas:

Jorge R. Piñón, Instituto de Energía, Universidad de Texas en Austin

Brian Fonseca, director, Jack Gordon Institute of Public Policy, SIPA, FIU

Darío Moreno, Departamento de Política y Relaciones Internacionales, SIPA, FIU

Eduardo Gamarra, Departamento de Política y Relaciones Internacionales, SIPA, FIU

Carlos Díaz-Rosillo, director fundador, Adam Smith Center for Economic Freedom, FIU

Moderador:

Sebastián A. Arcos, director interino, Cuban Research Institute, FIU