‘La ventana de los Chévere’, una obra teatral de Iván Acosta

Acosta presenció los atentados del 11S desde la ventana de su apartamento en Hell’s Kitchen, los fotografió y filmó durante varios días.

Nueva York/El dramaturgo y cineasta cubanoamericano Iván Acosta, conocido especialmente por ser coautor de El Súper, lleva a las tablas La ventana de los Chévere, una tragicomedia con música que reconstruye, desde la intimidad de una familia hispana de Nueva York, los años que transcurren entre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

La historia sigue a los Chévere —Machucha, Maruchi, Felipe y Felipito—, residentes en Hell’s Kitchen, cuya vida queda atravesada por el ataque a las Torres Gemelas. La obra aborda el trauma colectivo, las relaciones entre generaciones, el servicio militar en Iraq, la pérdida y la capacidad de reconstruirse después de una tragedia. La génesis del texto tiene además una dimensión autobiográfica: Acosta presenció los atentados desde la ventana de su apartamento en Hell’s Kitchen, los fotografió y filmó durante varios días. Años después, aquella experiencia se convirtió en el punto de partida de esta pieza.

La producción coincide con el 25 aniversario del 11-S y pone especial énfasis en una perspectiva menos presente en las conmemoraciones de la tragedia: la de la comunidad latina que vivía y trabajaba en Nueva York y que también sufrió directamente sus consecuencias. La función de este viernes 11 de septiembre tiene carácter conmemorativo.

Interpretada en español y con supertítulos para quienes no hablan el idioma, la obra cuenta con Brenda Feliciano, Sandor Juan, Amy Naranjo y Nicolás Salgado en el elenco. La dirección musical corresponde a Jacob Garcés-Márquez.

Las funciones restantes son el 11, 12, 17 y 18 de septiembre a las 7:00 pm; el 13 y 20 a las 4:00 pm, y el sábado 19 a las 3:00 pm. La duración aproximada es de dos horas. Las entradas cuestan entre 25 y 35 dólares.

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