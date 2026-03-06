Madrid/La exposición colectiva Ventas Quemadas reúne obras de Vikenti Komitski, Josep Maynou, Jorge Pablo Lima, Víctor Piverno, Juan Miguel Pozo, Dayana Trigo, Fernando Rodríguez Falcón y Heidi Glez. La muestra toma su título de la novela Manuscrito encontrado en Zaragoza, del escritor polaco Jan Potocki, y en particular del episodio “Venta Quemada”, donde un despertar tras una noche de extraños sucesos abre una cadena de relatos y estados entre el sueño, la muerte y la imaginación.

Inspirada en esa estructura narrativa —hecha de historias que se encadenan como cajas chinas—, la curaduría propone un recorrido de imágenes y gestos que funcionan como episodios: fragmentos, transiciones y paréntesis discursivos que se conectan entre sí sin buscar una coherencia total. En este mapa de disrupciones, las imágenes se convierten en sucesos y los sucesos en signos —gestos, colores, materiales— que sugieren distintas economías, políticas y formas de relación.

Más que una unidad temática cerrada, Ventas Quemadas apuesta por la convivencia de miradas y lenguajes que producen desplazamientos y asociaciones inesperadas.