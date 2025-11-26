‘Veo Islas/ Todos somos extranjeros’

La convocatoria dialoga con la actualidad migratoria, el desplazamiento afectivo y los límites geopolíticos que atraviesan América Latina y el Caribe.

Organiza: Plataforma de Arte Contemporáneo Veo Islas Recepción de propuestas: del 12 de noviembre al 20 de diciembre de 2025

La plataforma de arte contemporáneo Veo Islas lanza la convocatoria para su IV edición, dedicada en esta ocasión al eje curatorial Todos somos extranjeros, centrado en el Libro de Artista como formato experimental y espacio expandido de pensamiento, memoria y desplazamiento.

Esta edición especial continúa el espíritu del proyecto —fundado en 2021— de crear una red iberoamericana de artistas emergentes, conectando prácticas visuales con procesos curatoriales colaborativos y exhibiciones internacionales. Veo Islas se ha convertido en una plataforma de visibilización clave para creadores que exploran migración, identidad, archivo, cuerpo y territorio.

El llamado de este año gira alrededor de varias preguntas: ¿Quién está fuera del borde que trazamos? ¿“Los otros”? ¿Nosotros? Una línea curatorial que dialoga con la actualidad migratoria, el desplazamiento afectivo y los límites geopolíticos que atraviesan América Latina y el Caribe.

Formato de participación

Los artistas deberán presentar 1 o 2 propuestas, de las cuales solo una podrá ser seleccionada. Cada obra debe ser un Libro de Artista único, que puede desplegarse física o conceptualmente, desde la intimidad del cuerpo hasta lo colectivo.

Se aceptan todos los materiales, técnicas y soportes, incluyendo:

fotografía

obra gráfica

pintura

ensamblaje

videoarte

performance (con aprobación previa)

Dimensión máxima: 40 cm en cualquiera de sus partes (se permiten excepciones justificadas).

Cada pieza deberá articular una narrativa visual vinculada al concepto “Todos somos extranjeros”.

Fechas y exposiciones — Edición 2026

Las obras seleccionadas formarán parte de tres exposiciones presenciales en Europa:

Espacio Curatorial Un Lugar — Carabanchel, Madrid

3–13 marzo de 2026

Estudio Dagoberto Rodríguez — Tetuán, Madrid

17–30 abril de 2026

Palazzo Pisani Revedin — Venecia, Italia

21 noviembre de 2026, durante el marco de la 61ª Bienal de Arte de Venecia

La amplia proyección internacional convierte a esta convocatoria en una de las oportunidades más visibles del circuito iberoamericano de Libro Arte.

Envío de propuestas

Fecha límite: 20 de diciembre de 2025

Envío: por correo electrónico a todossomosextranjeros@gmail.com

Debe incluir:

CV artístico (máx. 1000 palabras, PDF)

Dossier de la propuesta con hasta 6 imágenes (máx. 3 MB en total)

Descripción conceptual y técnica de la obra

Cualquier requerimiento técnico especial debe ser consultado antes de enviar.

Selección y jurado

La evaluación estará a cargo de un jurado formado por profesionales del arte contemporáneo vinculados a Veo Islas y las instituciones aliadas. El fallo será inapelable.

Los artistas seleccionados dispondrán de 15 días hábiles para formalizar la participación y abonar una cuota única de 180 € + IVA, destinada a gastos de gestión, catálogo y producción curatorial.

Derechos, logística y catálogo

El transporte de las obras (ida y vuelta) será responsabilidad de los artistas, salvo acuerdo específico.

La organización podrá usar imágenes de las obras con fines de difusión cultural.

Todas las piezas formarán parte de un catálogo digital difundido por redes, medios especializados y plataformas de arte contemporáneo.

Sobre Veo Islas

Fundada por curadores y artistas iberoamericanos, Veo Islas es una plataforma transnacional que trabaja desde la independencia y la colaboración, promoviendo prácticas experimentales y procesos editoriales que cruzan arte visual, performance y archivo.

Su misión es impulsar la producción artística vinculada a la identidad, el desplazamiento y la relación entre palabra e imagen dentro de comunidades insulares y diaspóricas.

Contacto

Correo para dudas o envíos: todossomosextranjeros@gmail.com

Instagram: @veoislas

En alianza con: Laboratorio de Arte Balcalá Ayé, Fundación Caquajuyo, y el Ecosistema Cultural Iberoamericano Boom! Art Community.