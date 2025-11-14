Guerra despliega un amplio registro para trazar un recorrido metafórico y vivencial sobre el movimiento del ser humano.

Salta/El Museo de la Ciudad abre al público la exposición El viaje natural de las cosas, del artista cubano Alexander Guerra, residente en Salta desde hace aproximadamente quince años. La obra —que ocupa las tres salas temporales del museo— aborda la temática de la migración y las transformaciones personales y sociales que esta experiencia conlleva. ￼

Guerra despliega un amplio registro: pintura, escultura, instalación, dibujo y grabado, para trazar un recorrido metafórico y vivencial sobre el movimiento del ser humano, los desplazamientos, el sujeto que deja una tierra y reconstruye otra. ￼

La propuesta no solo invita a una contemplación estética, sino también a la reflexión —en el contexto salteño— de la migración, el encuentro, el cambio de piel geográfica y cultural, y el modo en que esas experiencias modelan identidades.