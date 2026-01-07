Rodada en Cuba, ‘Vicenta B’ es un drama íntimo y contenido que se adentra en las grietas morales y afectivas de la vida cotidiana.

Madrid/La película Vicenta B, del escritor y director de cine cubano Carlos Lechuga, se presenta en la Sala Iberia de Casa de América con proyecciones los viernes y sábados, del 6 al 28 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m.

Rodada en Cuba y protagonizada por Linnett Hernández, Vicenta B es un drama íntimo y contenido que se adentra en las grietas morales y afectivas de la vida cotidiana en la Isla. La historia sigue a Vicenta, una mujer que sobrevive en La Habana leyendo cartas del tarot y ofreciendo consultas espirituales, mientras intenta reconstruir su vida tras la desaparición de su hijo, que se lanzó al mar en una balsa rumbo a Estados Unidos. El duelo, la fe y la espera marcan un relato donde lo político irrumpe sin estridencias, filtrado por la experiencia personal y el desgaste emocional.

Lechuga —director también de Santa y Andrés y Melaza— vuelve a explorar los límites entre la intimidad y el contexto social, con una puesta en escena sobria y una narrativa que privilegia los silencios y los gestos mínimos. En Vicenta B la espiritualidad popular funciona como refugio y resistencia, pero también como espejo de una sociedad atravesada por la pérdida, la migración y la incertidumbre.

La cinta ha sido reconocida en festivales internacionales por la fuerza de su protagonista y por un enfoque que evita el panfleto para concentrarse en la dimensión humana del conflicto cubano contemporáneo. La presentación en Casa de América ofrece al público la oportunidad de acercarse a una de las miradas más consistentes del cine cubano, en un espacio dedicado al diálogo cultural entre América Latina y España.