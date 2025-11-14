La Habana/Como parte del tradicional Sábado del Libro, este 15 de noviembre se presentará el volumen Vidas y caminos de Wichy Nogueras, del crítico y ensayista Frank Padrón, una obra dedicada a recorrer la trayectoria vital y literaria de Luis Rogelio Wichy Nogueras, una de las figuras más singulares de la poesía y la narrativa cubanas de la segunda mitad del siglo XX.

Frank Padrón, conocido por su labor como crítico de cine y autor de varios títulos de ensayo cultural, ofrece en este libro un acercamiento múltiple a Nogueras: desde su inserción en la llamada “generación de El Caimán Barbudo” hasta sus derivas literarias, donde confluyen humor, erotismo, ironía y una voz poética marcada por la experimentación formal.

Wichy Nogueras (1944–1985), poeta, narrador, guionista y dibujante, fue uno de los creadores más irreverentes y renovadores de su época. Autor de poemarios como Las quince mil vidas del caminante y Cabeza de Zanahoria, y de novelas como Y si muero mañana, su obra se caracteriza por la profundidad emocional, la belleza del lenguaje y una poderosa imaginería que lo convirtieron en referente de varias generaciones. Su temprana muerte dejó inconclusa una obra que continúa siendo objeto de estudio y rescate dentro de la literatura cubana contemporánea.