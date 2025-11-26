Santo Domingo/Dos viejos pánicos, una de las obras más inquietantes y esenciales de Virgilio Piñera, regresa a escena en República Dominicana en una nueva versión dirigida por Raúl Martín Ríos y protagonizada por dos figuras de sólido prestigio: Elvira Taveras y Orestes Amador. La pieza, escrita en 1967 y ganadora del Premio Casa de las Américas, vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las radiografías más potentes del miedo, la vulnerabilidad y los mecanismos de destrucción que pueden surgir entre dos seres atrapados por sus propios fantasmas.

La obra se presenta en Santo Domingo con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, después de cosechar elogios en presentaciones previas por la intensidad de sus actuaciones y la fidelidad al universo piñeriano. En esta puesta, Martín Ríos potencia el carácter claustrofóbico del texto y su humor corrosivo, a la vez que actualiza resonancias contemporáneas sobre la vejez, la dependencia afectiva y las tensiones psicológicas que emergen cuando dos personajes se enfrentan al derrumbe interno y al peso del tiempo.

Elvira Taveras y Orestes Amador asumen los personajes de Tota y Tabo, una pareja que transita del hábito a la desesperación y del cariño a la violencia emocional en un contrapunto que es tan teatral como humano. Sus interpretaciones han sido destacadas por la crítica dominicana por la entrega física, la precisión en el ritmo y la profundidad emocional con la que encarnan a estos dos ancianos enfrentados a su propio abismo.