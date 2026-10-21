‘Viejos tiempos’, de Harold Pinter, reúne a artistas cubanos en los escenarios de Miami

A medida que avanza la conversación, los recuerdos de los tres personajes comienzan a contradecirse.

Miami/La actriz y directora cubana Marilyn Romero dirige una nueva puesta en escena de Viejos tiempos (Old Times), del dramaturgo británico Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005. El montaje, producido por MarGi Happenings, cuenta con las actuaciones de Belkis Proenza, Juan Cepero y Lina Echeverri, y propone una exploración de la memoria, los celos, las relaciones de pareja y los secretos que sobreviven al paso de los años.

Escrita y estrenada en Londres en 1971, la obra presenta el encuentro de Deeley y Kate, un matrimonio cuya aparente tranquilidad se ve alterada por la visita de Anna, una antigua amiga de Kate. A medida que avanza la conversación, los recuerdos de los tres personajes comienzan a contradecirse y el pasado se convierte en un territorio de disputas, silencios y verdades imposibles de comprobar.

Romero, actriz y directora de amplia trayectoria en el teatro de Miami, ha trabajado anteriormente con textos de Eugène Ionesco, entre ellos Las sillas, que presentó junto al actor cubano Gerardo Riverón en La 4ta Pared. En esta ocasión, apuesta por preservar la ambigüedad característica de Pinter y aprovechar los silencios como elementos fundamentales de la acción dramática.

Belkis Proenza interpreta a Anna, un personaje que oscila entre la serenidad aparente y una intensa vida interior. La actriz destaca el desafío de expresar emociones que permanecen ocultas detrás de las palabras, las miradas y las pausas. Juan Cepero y Lina Echeverri completan el reparto de esta historia en la que cada personaje intenta imponer su propia versión de los acontecimientos.

La puesta cuenta con escenografía de Carlos Artime, música original de Pepín Rivero, iluminación de Manolo Garriga y producción ejecutiva de Gigi González. El montaje aprovecha las dimensiones íntimas de La 4ta Pared para acentuar la tensión psicológica y la cercanía entre intérpretes y espectadores.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 8:30 pm y los domingos a las 7:00 pm. Las entradas pueden adquirirse en ⁠MarGi Happenings. Para información adicional, los organizadores facilitan el teléfono +1 305 975 0744.