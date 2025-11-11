‘Viene regando flores’ y ‘¿Una verdadera patria?’

Miami/La editorial Casa Vacía presentará dos títulos que entrelazan pensamiento, memoria y creación poética dentro del panorama cubano contemporáneo. El encuentro reunirá a la escritora y actriz Rosie Inguanzo, al editor y ensayista Pablo De Cuba Soria, al narrador y crítico José Prats Sariol y al músico y pensador Alfredo Triff.

Uno de los libros, ¿Una verdadera patria? Ensayos para un centenario en ruinas, propone una relectura del célebre ensayo de Jorge Mañach La crisis de la alta cultura en Cuba (1925). En sus páginas se recopila la visión de ensayistas cubanos de dentro y fuera de la isla, además se incluye la conferencia original de Mañach, rigurosamente cotejada, así como documentos raros, fotografías, la Indagación al choteo, manuscritos y una bibliografía crítica actualizada

Coordinado por Pablo De Cuba Soria, el volumen reúne textos de Prats Sariol, Gustavo Pérez Firmat, Triff y otros autores que revisitan las nociones de ética, cultura y república en el pensamiento cubano del siglo XX.

El segundo título, Viene regando flores. Cubicherías y ornitologías, de Rosie Inguanzo, combina poesía y performance, la nostalgia del exilio y la persistencia del entusiasmo creativo. La autora explora una sensibilidad caribeña que mezcla humor, sensualidad y una mirada íntima sobre la identidad.

La presentación forma parte del programa literario de la Feria del Libro de Miami 2025 y refleja la vocación de Casa Vacía por articular desde la diáspora un espacio de pensamiento y experimentación estética que prolonga, en diálogo con América Latina, la tradición intelectual de la Isla.