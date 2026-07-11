Vigilia frente a la Embajada de Cuba en Washington por el quinto aniversario del 11J

El 11 de julio de 2021 Cuba vivió la protesta antigubernamental más grade de su historia.

El Centro para una Cuba Libre convoca para este sábado 11 de julio a las 7:00 p.m. a una vigilia frente a la Embajada de Cuba, coorganizada co el Students for Liberty, con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11J en Cuba. "Se llamará la atención sobre los casos de presos políticos en graves condiciones de salud o bajo severa represión, en representación de los más de mil trescientos seis presos políticos conocidos que hoy sobreviven en condiciones inhumanas dentro de las prisiones de Cuba", detalle el comunicado.

Entre ellos se encuentran Virgilio Mantilla Arango、Daniel Moreno de la Peña、Loreto Hernández García、Alieski Calderín Acosta、Félix Navarro Rodríguez、Sayli Navarro Alvarez、Maria Cristina Garrido Rodríguez y Maykel Castillo Pérez.

“Los cubanos en toda la isla salieron a las calles y exigieron libertad hace cinco años, como una demostración de su deseo de cambio de régimen. La respuesta de la dictadura fue y continúa siendo represión, terror y medidas que empobrecen aún más al pueblo cubano. Esto debe parar; los cubanos necesitan ser libres para reconstruir su país”, dijo John Suárez, Director Ejecutivo del Centro.

“¿Dónde está Luis Manuel Otero Alcántara? Este preso de conciencia cumplió su injusta sentencia de cinco años de prisión, solo para ser detenido por la policía secreta y mantenido incomunicado. Esto es inaceptable, y exigimos la liberación inmediata de Luis Manuel, y pedimos a la comunidad internacional que se una a nuestro llamado. Los rumores de que la dictadura lo mantendrá hasta que el artista cubano y defensor de los derechos humanos pueda ser exiliado a la fuerza deben ser condenados”, concluyó el director ejecutivo del CFC.

Los organizadores también recordarán "a los mártires por la libertad, incluyendo a 37 hombres, mujeres y niños masacrados por agentes del gobierno cubano el 13 de julio de 1994 en la masacre del remolcador perpetrada contra refugiados que huían".

Students for Liberty (SFL) es la organización estudiantil pro-libertad internacional más grande del mundo. Es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que conecta, educa, capacita y empodera a estudiantes y jóvenes líderes libertarios (liberales clásicos) en todo el mundo.

El Centro para una Cuba Libre es una organización no partidista con sede en Washington, DC, dedicada a promover el respeto por los derechos humanos, una transición democrática y el estado de derecho en Cuba.