Vladimir Sagols explora la fragilidad del cuerpo en la exposición ‘Silencio’

La representación del cuerpo y sus estados emocionales constituye una preocupación recurrente en la trayectoria de Sagols.

La Habana/El artista cubano Vladimir León Sagols presenta Silencio, una exposición que coloca el cuerpo humano, su fragilidad y sus posibilidades expresivas en el centro de la propuesta visual. Bajo el lema “Donde la vulnerabilidad del cuerpo se convierte en grito”, la muestra invita a reflexionar sobre la relación entre la intimidad, el sufrimiento y las emociones que encuentran en el arte una forma de manifestarse.

La imagen que acompaña la convocatoria muestra dos figuras femeninas desnudas, construidas mediante una combinación de trazos, texturas y superficies desgastadas. La composición, dominada por tonos grises y negros, transmite una atmósfera de recogimiento e inquietud. Los cuerpos parecen surgir de la materia pictórica y confundirse con ella, en una tensión entre presencia física y desvanecimiento.

La representación del cuerpo y sus estados emocionales constituye una preocupación recurrente en la trayectoria de Sagols. Su trabajo ha explorado los límites entre belleza y perturbación, sensualidad y dolor, mediante figuras humanas que se alejan de las convenciones idealizadas del retrato.

En 2009, la revista cultural Upsalón publicó un ensayo de Jamila M. Ríos dedicado a su obra. El texto destacaba la intensidad psicológica de sus imágenes y su capacidad para provocar sensaciones contradictorias, desde la ternura hasta el desasosiego. La autora establecía conexiones entre su universo visual y determinadas tradiciones literarias y artísticas vinculadas al simbolismo, la decadencia y la exploración de los estados extremos de la sensibilidad.

En Silencio, esa exploración parece prolongarse mediante una paradoja: el cuerpo, aun desprovisto de palabras, puede expresar aquello que resulta imposible comunicar verbalmente. El título y el lema de la exposición sugieren así una reflexión sobre las experiencias íntimas que permanecen ocultas y las huellas que dejan en la representación de la figura humana.