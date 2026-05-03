‘Voces’ en el Piano Bar de Lázaro Horta

Miami/El Piano Bar de Lázaro Horta presenta el espectáculo Voces, una velada musical que reunirá en un mismo escenario a intérpretes de reconocida trayectoria dentro del panorama artístico cubano y latino. La cita tendrá lugar el domingo 17 de mayo en el emblemático espacio de Alfaro’s, conocido por su programación dedicada a la música en vivo y por recrear el ambiente de los tradicionales cabarets y clubes nocturnos que forman parte de la memoria cultural de varias generaciones.

La noche contará con la participación especial de la destacada soprano María Aleida, intérprete de sólida formación vocal y presencia habitual en escenarios líricos y conciertos de música popular, y del virtuoso violinista, pianista y cantante Juan Manuel Campos, artista versátil que ha cultivado tanto el repertorio clásico como la canción romántica y el bolero. Ambos estarán acompañados por el anfitrión Lázaro Horta, pianista y promotor cultural, cuya labor al frente de su Piano Bar ha contribuido a mantener viva la tradición de los espectáculos íntimos, donde la cercanía con el público permite disfrutar de la música con un tono más personal y evocador.

El repertorio anunciado abarcará piezas de la música popular y clásica, en un recorrido que promete alternar momentos de virtuosismo instrumental con interpretaciones vocales cargadas de emoción y nostalgia. Este tipo de formato, que mezcla géneros y estilos, ha ganado popularidad entre el público hispano del sur de Florida, especialmente entre quienes buscan revivir la atmósfera de los antiguos clubes nocturnos y disfrutar de una experiencia cultural en vivo durante el fin de semana.

Las puertas del local abrirán a las 7:00 de la noche, y se recomienda realizar reservaciones con antelación debido a la capacidad limitada del espacio y a la alta demanda que suelen generar estos encuentros musicales. Para información adicional y reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono (305) 905-1475. Se trata, en suma, de una propuesta que combina talento artístico, tradición musical y un ambiente acogedor, ideal para los amantes de la música interpretada en directo.