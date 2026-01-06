La Habana/La Compañía Rosario Cárdenas estrena Siempre vuelvo, visitaciones a Belkis Ayón, una pieza de danza contemporánea concebida como homenaje y relectura escénica del universo simbólico de Belkis Ayón (1967–1999), una de las artistas visuales más influyentes del arte cubano. La obra, coreografiada por Rosario Cárdenas Prieto —Premio Nacional de Danza 2013—, se inspira en la potencia ritual, el silencio narrativo y la densidad conceptual de las colografías de Ayón, trasladando ese imaginario a un lenguaje corporal que privilegia la experiencia sensorial y la memoria colectiva.

Belkis Ayón desarrolló una obra gráfica profundamente singular, centrada en la sociedad secreta Abakuá, tradición masculina de origen africano de la que ella, como mujer, quedó excluida en la práctica ritual. Desde esa condición de margen, construyó una iconografía propia en blanco, negro y grises, poblada por figuras hieráticas, silenciosas y enigmáticas, donde sobresale Sikán, personaje femenino castigado por revelar un secreto sagrado. A través de la colografía —técnica que llevó a niveles de gran complejidad formal—, Ayón abordó temas como el poder, el sacrificio, la obediencia, la traición y la exclusión, convirtiendo su obra en una reflexión crítica sobre las estructuras patriarcales y los sistemas cerrados de autoridad.

En Siempre vuelvo, ese universo es evocado por 14 bailarines que encarnan, más que personajes, estados, presencias y tensiones, en un espacio escénico donde dialogan cuerpo, imagen y sonido. La puesta cuenta con asesoría dramatúrgica de Raquel Carrió, música en vivo del DJ Iván Lejardi, diseño sonoro de Juan Piñera, vestuario de Cris-Cris, luces y escenografía de Yaimé Rodríguez, y audiovisuales de Juan Caunedo, en una propuesta coral que rehúye la ilustración literal para apostar por la resonancia poética.

Las funciones tendrán lugar el 16 y 17 de enero a las 7:00 p.m., y el 18 de enero a las 5:00 p.m.. El precio de la entrada es de 150 pesos. Más que un tributo, la obra se plantea como una visitación: un regreso insistente a la fuerza simbólica de Belkis Ayón, cuya obra —cada vez más reconocida y exhibida internacionalmente— continúa interpelando al presente desde el silencio, la sombra y la potencia de lo no dicho.