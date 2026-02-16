La exposición se enfoca en una serie de obras del artista que exploran simbólicamente temas ligados a imaginarios culturales contemporáneos y su reinterpretación visual.

Fuenlabrada/El Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) presenta la exposición Waking up from the American Dream del artista cubano Ciro Quintana, nacido en La Habana en 1965 y residente en Miami, Florida. ￼

Quintana es un artista visual y pintor cubano de la generación de los años 80, conocido por su trayectoria internacional y su trabajo en pintura figurativa. A lo largo de cuatro décadas, la obra de Ciro Quintana ha sido parte de importantes colecciones públicas y privadas. Su trabajo forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de La Habana y de colecciones en museos de Alemania, Finlandia y Estados Unidos, incluyendo el Ludwig Forum for International Kunst Collection y el Lowe Art Museum en Miami. ￼

Este proyecto expositivo se enfoca en una serie de obras del artista que exploran simbólicamente temas ligados a imaginarios culturales contemporáneos y su reinterpretación visual. Waking up from the American Dream podrá visitarse gratuitamente durante los fines de semana entre febrero y marzo en el CEART de Fuenlabrada.