En ‘La aventura de la creación’, Cobas no solo ordena y amplía materiales sobre Wifredo Lam, sino que propone nuevas claves para comprender su obra.

La Habana/El crítico, curador e investigador cubano Roberto Cobas Amate presenta Wifredo Lam. La aventura de la creación, un libro que se suma a la bibliografía esencial sobre uno de los artistas más trascendentes del arte moderno latinoamericano.

El volumen, publicado por la Editorial José Martí, propone una relectura profunda de la trayectoria de Wifredo Lam, con énfasis en los procesos de creación, las conexiones transculturales y los núcleos poético–visuales que atraviesan su obra. El texto reconstruye, desde documentos, entrevistas y análisis comparativos, las múltiples capas que dieron forma a un lenguaje artístico híbrido, marcado por el surrealismo, la religiosidad afrocubana y la crítica anticolonial.

Además de realizar un recorrido por las distintas etapas del pintor —desde sus años de formación hasta la madurez estilística que lo consagró internacionalmente—, Cobas Amate examina la recepción histórica de Lam, sus relaciones con figuras como André Breton, Aimé Césaire y Picasso, y su influencia en la plástica del Caribe y de América Latina.

Roberto Cobas Amate, reconocido estudioso del arte cubano, ha sido curador e investigador del Museo Nacional de Bellas Artes por más de dos décadas. Especializado en arte moderno y contemporáneo, es autor de ensayos, catálogos y estudios monográficos sobre creadores como Servando Cabrera Moreno, Mariano Rodríguez y René Portocarrero. Su trabajo se distingue por una aproximación rigurosa a los archivos, una lectura transversal de los contextos culturales y una vocación pedagógica que lo convierte en una de las voces más autorizadas para abordar la historia visual del país.

En La aventura de la creación, Cobas no solo ordena y amplía materiales sobre Wifredo Lam, sino que propone nuevas claves de interpretación para comprender la radicalidad de su obra. El volumen destaca también el diálogo de Lam con las problemáticas del mundo globalizado, la forma en que reformuló el canon occidental desde su identidad mestiza y su capacidad para anticipar temas políticos y estéticos de enorme vigencia.

La presentación en el Museo Nacional de Bellas Artes será una ocasión propicia para acercarse a este libro y para revisar críticamente la importancia de Wifredo Lam en la cultura visual universal. El acto contará con la intervención del autor y de especialistas invitados, quienes comentarán la relevancia del volumen dentro del panorama editorial cubano y latinoamericano.