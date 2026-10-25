Wilay Méndez Páez explora la memoria del exilio en Atlanta con ‘The Randomness of the Symbols’

Atlanta/El artista cubano Wilay Méndez Páez presenta The Randomness of the Symbols (La aleatoriedad de los símbolos), una exposición personal en el Museum of Contemporary Art of Georgia (MOCA GA) que explora las relaciones entre la memoria, el exilio, la identidad afrocubana y las huellas que deja el paso del tiempo sobre los objetos y las personas.

La muestra reúne esculturas e instalaciones realizadas con materiales recuperados, especialmente hierro y acero, que el artista transforma en composiciones cargadas de referencias culturales y espirituales. Fragmentos de símbolos africanos, sumerios y egipcios aparecen ensamblados mediante soldaduras para construir una suerte de alfabeto ancestral, en el que cada forma funciona como un signo de resistencia frente al olvido.

El óxido, las impurezas y las marcas del deterioro no son elementos que Méndez Páez intenta ocultar. Por el contrario, constituyen una parte esencial de su lenguaje artístico. En sus manos, los metales desechados adquieren una nueva existencia, mientras sus superficies corroídas evocan las heridas de la historia, la transformación de las ciudades y la fragilidad de la memoria.

El artista establece un diálogo entre estas estructuras y las experiencias de desplazamiento, discriminación y marginalidad.

El artista establece un diálogo entre estas estructuras y las experiencias de desplazamiento, discriminación y marginalidad. Las rejas, jaulas y muros aparecen como metáforas de las fronteras físicas y simbólicas que han acompañado las historias de esclavitud, migración y diáspora. Frente a ellas, los signos ancestrales representan la persistencia de una identidad que sobrevive incluso cuando sus portadores han sido separados de sus territorios de origen.

Nacido y criado en Cuba, Méndez Páez reside en Atlanta desde 2019. Su trayectoria incluye exposiciones en La Habana y otras ciudades de la Isla, así como presentaciones en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Entre 2020 y 2022 fue artista residente del Clark Atlanta University Art Museum, una experiencia que amplió su investigación sobre las conexiones entre las comunidades afrodescendientes del Caribe y el sur estadounidense.

La exposición forma parte del programa Working Artist Project 2025-2026 de MOCA GA, cuya selección estuvo a cargo de David Brenneman, antiguo director ejecutivo de los Telfair Museums of Art. Entre las obras presentadas figura Campo de batalla (2026), una instalación de metal reciclado soldado que alcanza aproximadamente seis metros de ancho.

El recorrido incorpora también un documental realizado por los hermanos David y Matthew Adeboyé, acompañado de poesía y narración del propio artista, que amplía la dimensión autobiográfica y espiritual de la muestra.

Actividad complementaria: el martes 10 de noviembre, de 6:30 a 8:30 pm, tendrá lugar un encuentro con el artista (Artist Talk).