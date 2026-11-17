Con más de tres décadas de experiencia en la fotografía analógica, Kraus comenzó su exploración artística utilizando película a color para captar paisajes y atardeceres.

La Habana/El fotógrafo estadounidense William Kraus presenta Fade to Black, una exposición personal que propone una mirada sobre la vida cotidiana de los cubanos, sus dificultades y su capacidad de resistencia. La muestra, con curaduría de Abram Bravo Guerra, forma parte del evento Noviembre Fotográfico, organizado por la Fototeca de Cuba.

Las imágenes proceden de un viaje realizado por Kraus a la Isla en febrero de 2026, durante el cual documentó escenas de la vida cotidiana, las condiciones en que viven sus habitantes y la fortaleza de las comunidades. A través de la fotografía callejera y el aprovechamiento de la luz disponible, el artista se aproxima a una realidad marcada por las carencias, pero también por la persistencia de los vínculos humanos.

Con más de tres décadas de experiencia en la fotografía analógica, Kraus comenzó su exploración artística utilizando película a color para captar paisajes y atardeceres. Sin embargo, la dificultad para obtener los resultados que buscaba lo condujo hacia el blanco y negro, donde descubrió nuevas posibilidades expresivas mediante la manipulación de la luz, la velocidad de exposición y las tonalidades de gris.

Su trabajo se caracteriza por la búsqueda de imágenes atemporales, con especial atención a las texturas, los contrastes y los detalles que revela la iluminación natural. Aunque mantiene una estrecha relación con los procedimientos tradicionales, también ha incorporado técnicas digitales e híbridas, así como procesos de impresión fotográfica como la gelatina de plata, la cianotipia y el platino-paladio.

En 2014 se trasladó a Londres, desde donde viajó por distintos países de Europa y África para fotografiar paisajes, arquitectura y escenas urbanas. Regresó a Estados Unidos en 2016 y ha desarrollado su actividad entre Nueva York y Filadelfia. En 2020 fue seleccionado por MvVO ART entre 100 artistas emergentes vinculados a los medios visuales.

Entre sus trabajos anteriores figuran Cataratas del Niágara (2018), La calzada del Gigante (2017), Niebla de árboles (2019) y La niebla - Machu Picchu (2020), obras que reflejan su interés por los paisajes y las posibilidades expresivas de la fotografía monocromática.

La exposición cuenta con la representación y gestoría de Arch-Always on Target, a través de Rober González.